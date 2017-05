Patricia Pillar publica foto de estudante agredido por PM em Goiânia

A atriz Patricia Pillar publicou na segunda-feira (1), uma foto do estudante Mateus Ferreira da Silva, de 33 anos, agredido pelo policial Augusto Sampaio de Oliveira Neto, subcomandante da 37ª Companhia Independente da PM na última sexta-feira (28), durante manifestação contra as reformas da Previdência e trabalhista, em Goiânia.

Força, Mateus!!! Uma publicação compartilhada por Patricia Pillar (@patriciapillaroficial) em Mai 1, 2017 às 12:09 PDT

A global usou o seu perfil no Instagram e escreveu: "Força, Mateus". No último sábado (29), Patricia comentou a agressão no Twitter: "INACEITÁVEL!!!!", afirmou ela, que junto compartilhou o link de uma reportagem sobre o caso.

A artista ainda aproveitou para falar sobre a truculência policial no Rio de Janeiro, que classificou ainda como "covarde" e também compartilhou mais links de outras postagens relacionadas ao tema, sempre em tom crítico.