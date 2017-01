Passo a passo: veja como se inscrever para ter um apartamento de prestações de até R$ 270 em Goiânia

O Governo de Goiás abriu nesta terça-feira (10) as inscrições para moradias no Residencial Nelson Mandela, no Conjunto Vera Cruz, e Jardins do Cerrado 10 – Fase 6, em Goiânia. As inscrições poderão ser feitas pelo site www.agehab.go.gov.br ou em postos de atendimento do Vapt Vupt até 10 de março de 2017.

Serão selecionados candidatos para 1.131 unidades habitacionais do Residencial Nelson Mandela e 324 para o Jardins do Cerrado 10. Os empreendimentos foram construídos com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, por meio da Agehab, e do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), da Caixa Econômica Federal.

Podem concorrer famílias com renda familiar bruta até R$ 1.800, que não possuam outro tipo de moradia ou benefício habitacional governamental e com vínculo comprovado de no mínimo três anos com o município de Goiânia. A prestação para o beneficiário deve variar entre R$ 80 e R$ 270, de acordo com a renda familiar, financiados pela Caixa Econômica Federal. Além das parcelas do financiamento, o beneficiário terá que arcar com as despesas de condomínio.

A lista de famílias habilitadas a participarem do sorteio será divulgada no site da Agehab na data prevista de 15 de março. O sorteio das famílias será realizado em 24 de março, com acompanhamento do Ministério Público (cronograma abaixo).

O resultado final terá um acréscimo de 30% de cadastro reserva, que será utilizado caso as famílias sorteadas tenham a documentação indeferida pela Agehab ou Caixa. Quem já se cadastrou para moradia na Agehab anteriormente e não foi beneficiado deve fazer novamente a inscrição. É permitida a inscrição para os dois empreendimentos.

Confira o guia para quem quer se inscrever para conseguir um apartamento para morar em Goiânia

Serviço: Começam dia 10 inscrições de 1.455 apartamentos no Residencial Nelson Mandela (Conjunto Vera Cruz) e Jardins do Cerrado 10

Período de inscrição: 10 de janeiro a 10 de março de 2017

Inscrições: site www.agehab.go.gov.br ou nas agências do Vapt Vupt em Goiânia

Critérios obrigatórios: renda familiar bruta até R$ 1.800, não possuir outro tipo de moradia ou benefício habitacional governamental e vínculo comprovado de no mínimo três anos com o município de Goiânia.

Critérios classificatórios (valem um ponto cada): vínculo com Goiânia há mais de cinco anos, moradores de áreas de risco, insalubres ou desabrigadas, mulheres chefes de família, famílias com filho(s) em idade inferior a 18 anos, famílias com ônus excessivo de aluguel e famílias com pessoa(s) com deficiência.

Sobre os residenciais

- Nelson Mandela

O Residencial Nelson Mandela fica no Setor Vera Cruz, região Oeste de Goiânia. A primeira etapa, com 1.616 apartamentos, está sendo construída com recursos do Cheque Mais Moradia, do Governo de Goiás, no valor de mais de R$ 24 milhões, em parceria com a Caixa (FAR) e o Município. A obra está com 75% executados em janeiro de 2017. As unidades estão divididas em blocos de quatro andares com 16 apartamentos por bloco, quatro por andar. Os apartamentos contam com 42,9m², divididos em dois quartos, com sala, cozinha, área de serviço e banheiro. A seleção para 30% destes apartamentos já foi realizada pela Prefeitura de Goiânia dentro da cota do Município.

- Jardins do Cerrado 10 - Fase 6

Os 1080 apartamentos da etapa 10 do Jardins do Cerrado, região Oeste de Goiânia, contam com contrapartida de R$ 16 milhões e 200 mil do Governo de Goiás, por meio da Agehab, com o Cheque Mais Moradia. O Estado de Goiás participa com contrapartida de R$ 15 mil por unidade habitacional nesta etapa do empreendimento e é responsável pela inscrição de 30% das unidades habitacionais (324 apartamentos). O recurso federal investido no empreendimento é de R$ 64 milhões do FAR. A obra já está com 68% executados.

Documentos Necessários

Do titular

- Documento de Identidade e CPF

- Comprovante de Endereço

- Comprovante do Estado Civil

- Comprovante de Renda, se houver

- Comprovante de cadastro no CADÚNICO que contenha o número do NIS, se houver

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou relatório médico informando o CID da deficiência/doença

Do cônjuge ou companheiro

- Documento de Identidade e CPF

- Comprovante de Endereço

- Comprovante de Estado Civil

- Comprovante de Renda

- Comprovante de cadastro no CADÚNICO que contenha o número do NIS, se houver

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou relatório médico informando o CID da deficiência/doença

Do dependente

- Documento de Identidade ou Certidão de Nascimento

- CPF (obrigatório inclusive para crianças)

- Comprovante de Renda

- Se possuir alguma deficiência ou doença crônica, apresentar atestado ou laudo ou relatório médico informando o CID da deficiência/doença.

Cronograma

Início das Inscrições - 10/1

Término das Inscrições - 10/3

Divulgação dos habilitados - 15/3

Sorteio das famílias - 24/3

Início da entrega de documentos - 3/4

Fim da entrega de documentos - 23/4

Divulgação dos contemplados - 26/4

Posteriormente serão definidas datas para sorteio dos endereços, vistoria dos imóveis, assinatura dos contratos e entrega das chaves



Quem tiver dificuldade em acessar a internet, pode procurar uma das seguintes unidades do Vapt-Vupt, de posse dos documentos para conferência de informações:

Araguaia Shopping - Rua 44 nº 399 Setor Central – Goiânia - 3201-6832

Banana Shopping - Avenida Araguaia esquina com Rua 21 nº 376 – Centro – Goiânia - 3201-6806

Buena Vista - Rua T61, nº 180 Quadra 124 Lote 07/15 – Salas: 335 a 338 – Goiânia - 3201-9394

Campinas - Confluência das Av. Anhanguera, Independência e Perimetral, nº 7.840, Quadra 99-A Lote 02 Setor Campinas - Camelódromo de Campinas 2 - 3201-6595

Central do Servidor - Rua 82, s/n, Praça Cívica, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Centro – Goiânia - 3201-5025

Cidade Jardim - Av. Nero Macedo n.º 400 1º Piso, Cidade Jardim – Goiânia - 3201-1240

Ipiranga - Rua São Geraldo Qd. 83 Lt. 1/18 Bairro Ipiranga – Goiânia - 3201-6376

Mangalô - Avenida Mangalô, Quadra 156, Lote 01 a 06, Shopping Popular Mangalô, Setor Morada do Sol - 3201-9909

Passeio das Águas - Avenida Perimetral Norte – loja D-01, Piso 01 - Residencial Humaitá – Goiânia - 3201-8407

Praça da Bíblia - Av. Anhanguera, n° 2727, Setor Leste Universitário – Goiânia - 3201-3273