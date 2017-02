Passe livre estudantil vai beneficiar 20 mil em Rio Verde e Anápolis

Mais 20 mil estudantes das redes pública e particular serão beneficiados com a ampliação do Passe Livre Estudantil (PLE) em Anápolis e Rio Verde, as primeiras cidades fora da Grande Goiânia contempladas com o benefício. E a meta do governo estadual é levar o passe livre também a Jataí e Catalão, além do Entorno do Distrito Federal. Em Anápolis, 15 mil estudantes serão ...