Passe Livre Estudantil recebe solicitação de benefício a partir segunda-feira

A partir desta segunda-feira (23), os estudantes que já possuem o Passe Livre Estudantil (PLE) ou que queiram ingressar no programa podem efetuar o cadastro nas unidades do Vapt Vupt de Goiânia ou Região Metropolitana. O PLE garante a isenção de duas passagens gratuitas por dia e até 48 por mês.

Podem solicitar o benefício ou o recadastro, até o dia 31 de março, quem estiver regularmente matriculado em uma instituição de ensino. O estudante ou responsável legal, no caso de jovens com idade a 18 anos, devem apresentar o Cartão Passe Escolar emitido pelo Setransp (original); um documento original de identificação com foto (RG, Carteira de Trabalho); CPF (original) e o Termo de Uso do Passe Livre Estudantil assinado, que é disponibilizado nas unidades do Vapt Vupt (confira abaixo as unidades).

Caso o solicitante seja o responsável legal pelo estudante, é necessário apresentar a via original de um documento de identificação com foto e/ou documento que comprove a tutela do menor.

O Cartão do Passe Escolar deve estar regularmente cadastrado no SET para que o estudante possa renovar ou solicitar o benefício. Este procedimento é realizado pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia, exclusivamente pelo site até o dia 3 de março.