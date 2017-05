Passageiros podem pagar até R$ 310 para despachar mala

Quem costuma carregar muitas malas quando viaja será obrigado a rever este hábito. Com o início da cobrança de tarifas sobre as bagagens despachadas, o passageiro de um voo nacional poderá pagar R$ 200 a mais para levar mais de uma mala. Se a mala tiver dimensões acima do padrão (158 centímetros lineares) a conta pode subir mais R$ 110 em um voo doméstico, o que deve assu...