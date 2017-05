Passageiros de ônibus ficam feridos durante colisão na BR-060

Atualizada às 11h26.

Os passageiros de dois ônibus ficaram feridos na manhã desta sexta-feira (19), após a colisão dos veículos no km 82 da BR-060, em Anápolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um coletivo urbano e um ônibus interestadual seguiam no sentido Anápolis/Abadia quando ocorreu a colisão traseira.

O motorista do ônibus urbano parou em um ponto para pegar um passageiro. O outro condutor contou que uma forte neblina o impediu de ver que o veículo estava parado. Com o impacto, os veículos foram arrastados para fora da rodovia, invadiram uma propriedade rural e danificaram parte de uma cerca.

Foram utilizadas seis unidades de resgate do Corpo de Bombeiros e duas da concessionária que administra o trecho para resgatar dez passageiros que foram conduzidos ao Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Huana) e ao Hospital Municipal de Anápolis. Não há informações sobre feridos graves.

Os passageiros que não se feriram foram realocados em outros veículos e seguiram viagem. O motoristas saíram ilesos da batida.