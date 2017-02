Passageiro tenta assaltar taxista com garfo e é preso em flagrante por delegado em Goiânia

Um homem foi preso em flagrante, por volta das 10h30 deste sábado (4), por tentativa de assalto a um taxista, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Segundo informações da Polícia Civil, o passageiro teria ameaçado o motorista com um garfo. O objeto era direcionado para o pescoço da vítima. O taxista perdeu o controle do veículo, que bateu em um poste.

Depois da batida, motorista e passageiro foram abordados pelo titular da Delegacia de Repreensão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), Adriano Sousa Costa, enquanto trocavam agressões. O delegado avistou o carro desgovernado, antes de ele colidir com o poste nos cruzamentos das ruas 213 e 201.

Durante a briga, o taxista estava fora do carro, enquanto o suposto assaltante reagia, mesmo no interior do veículo. O delegado os rendeu e os revistou. Foi quando encontrou o garfo com o passageiro.

A Polícia Civil informou que o taxista contou ao delegado que recebeu voz de assalto assim que disse ao passageiro qual era o preço pela viagem. A vítima apresentava lesões no pescoço. A Polícia Militar também participou da ação.

O caso será investigado pelo delegado Paulo Ludovico, da DERFRVA. A reportagem do POPULAR tentou entrar em contato com Adriano Sousa Costa, mas ele não atendeu as ligações. Paulo Ludovico informou, por meio de um funcionário da DERFRVA, que estava ocupado, mas que poderia divulgar informações sobre o caso mais tarde.