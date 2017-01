Passageiro de ônibus morre após acidente na BR-153, em Uruaçu

Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um acidente de trânsito no KM-160 da BR-153, em Uruaçu, no Norte do Estado, na noite do último sábado (21).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um ônibus seguia pela via atrás de um caminhão quando uma árvore caiu sobre a pista. O veículo que estava na frente parou a tempo, antes de bater no tronco. Mas o motorista do ônibus não freou e bateu na traseira do caminhão.

Um dos passageiros, identificado como Antônio Áquiles Lopes Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu. Outro homem, Luiz Augusto Silva, que estava no ônibus foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Mara Rosa e conduzido ao Hospital de Uruaçu.