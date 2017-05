Passageiro com lata de cerveja na mão denuncia motorista alcoolizado na BR-060, em Rio Verde

Um motorista foi preso na tarde desta segunda-feira (1º) na BR 060, perímetro urbano de Rio Verde, após agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrarem um passageiro entrando em um veículo, Fiat Pálio, com latas de cerveja, após sair de um posto de combustíveis com os produtos.

Ao abordar o veículo, o motorista, autônomo de 44 anos, foi submetido ao teste de etilômetro e foi reprovado com teor alcoólico de 0,56 mg/l, cerca de 30 minutos depois, ele fez outro teste e o teor reduziu para 0,37 mg/l.

Ao fiscalizar o Fiat, os agentes encontraram algumas latas de cerveja no assoalho do carro, o motorista informou à PRF que as embalagens eram do passageiro, e que ele só havia bebido antes do almoço. A ocorrência encaminhada à Central de Flagrantes local.