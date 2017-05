Passageira de ônibus é presa com 4 kg de cocaína dentro de travesseiro em Aporé

Uma mulher foi presa na madrugada desta quinta-feira (25), transportando aproximadamente 4 kg de pasta-base de cocaína dentro de um travesseiro, em um ônibus, em Aporé.

De acordo com a Polícia Militar (PM), por volta das 4h, uma equipe do Comando de Operações de Divisas (COD), abordou o ônibus que faz a linha interestadual Campo Grande-Goiânia e encontrou a droga no travesseiro da mulher.

Segundo a PM, a suspeita contou que havia pegado o entorpecente em Navirai (MS) e levaria até Anápolis, onde receberia R$ 4 mil pelo transporte. A mulher foi encaminhada para a delegacia da cidade.