Parcela obrigatória está em atraso

No final do ano passado, de acordo com o balanço financeiro da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), as empresas concessionárias ficaram devendo R$ 1,11 milhão referente à parcela ao órgão que constitui o poder concedente. Ainda havia uma dívida de R$ 591 mil de multas executadas e ainda não pagas. Em depoimento à Comissão Especial de Inquérito (...