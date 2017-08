Parcela única do IPVA de veículos placa final 6 vence dia 10

Os proprietários de veículos com placa de final 6 devem pagar a parcela única ou terceira parcela do Imposto Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) nesta quinta-feira (10). Também nesta data vence a segunda parcela do imposto para veículos com placa final 7, e primeira, para de placa final 8.

Desde 2012, os proprietários de veículos populares, motor 1.0 ou motocicletas até 125cc, têm 50% de desconto no valor do IPVA desde que estejam em dia com o pagamento do imposto e não tenham cometido multas de trânsito.

Além disso e independente da potência do veículo, o condutor inscrito no ano passado no programa Nota Fiscal Goiana tem ainda redução de 5% no valor do imposto.

Para 2018, o desconto para os inscritos ao programa será progressivo, podendo chegar a até 10% dependendo da quantidade de bilhetes acumulados.