A XXIIª da Parada do Orgulho LGBT de Goiânia 2017 está marcada para acontecer no dia 3 de setembro (domingo), das 12h até às 20h, no estacionamento do Parque Mutirama.

De acordo com a Associação Nacional da Parada do Orgulho LGBT, o trajeto será o mesmo das edições anteriores do evento, mas o tema deste ano ainda não foi definido pela organização.

Para maiores informações acesse aqui.