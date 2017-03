Para reduzir acidentes, trecho mais violento da BR-153 é fechado a partir de sábado; veja mudanças

Com um dos trechos mais críticos no trânsito das rodovias federais brasileiras, o percurso de 10 km entre o estádio Serra Dourada e o Anel Viário, na BR-153, um dos acessos à rodovia será fechado neste sábado, 1º de abril.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Defensas metálicas impedirão o acesso a um retorno para aqueles que saem da Avenida Toledo, na Vila Santos Dumont, na altura do km 506, em Aparecida de Goiânia, e adentram a rodovia nas proximidades do Makro e de uma casa de shows. A barreira física também vai impedir que o veículo saia da rodovia e entre na via lateral, manobra proibida no local.

Com o fechamento, o retorno será feito 1,5 km adiante, no viaduto do Posto Santo Antônio. Outra possibilidade é sair por dentro do bairro, pela Avenida Anápolis ou São Paulo, e acessar a rodovia em outro ponto.

Segundo uma análise da polícia, as colisões traseiras e laterais no local são os principais tipos de acidentes, causados, em sua maioria, pela tentativa de atravessar a pista para acessar o retorno, já que os condutores se arriscam atravessando as três faixas da pista, em um espaço curto, para utilizarem o retorno que existe logo à frente.

A PRF garante que com o acesso impedido, o trânsito passará a ter melhor fluidez e redução no número de acidentes.

Uma análise das nove rodovias federais sob circunscrição PRF em Goiás, aponta que entre 2012 e 2016, as BRs 153 e 060 foram responsáveis por 76,6% dos acidentes registrados, sendo que o trecho urbano de Goiânia representa 46%.

No mesmo período, o trecho entre o Km 500 e 510 teve a maior incidência de acidentes (2.179), o que representa 51% dos acidentes do perímetro urbano de Goiânia, ocasionando a morte de 63 pessoas e deixando outras 1.106 feridas. O acesso que será fechado no km 506 contribui para esse alto índice no trecho. Somente nesse quilômetro foram registrados 225 acidentes nos últimos cinco anos.