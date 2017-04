Para realizar saque em lotérica, idosa doente é carregada nas costas por parente no Acre

Em uma lotérica no centro da capital do Acre, Rio Branco, uma cena chamou a atenção de quem esteve no local na manhã desta segunda-feira (10). Uma idosa estava sendo carregada nas costas, segurada por um tecido, por um rapaz.

Em entrevista ao G1 Acre, a aposentada Conceição Benício, de 56 anos, que estava no local, disse que se aproximou do rapaz que levava a idosa e ouviu dele que os dois estavam ali para que a senhora pudesse realizar um saque de um benefício.

O homem, que seria marido da neta da idosa, afirmou ainda que andou mais de três quilômetros com a mulher nas costas para ir até uma estrada e pegar um ônibus que os levassem até a lotérica.

Vítima de um derrame, a idosa, que não possui uma cadeira de rodas, não consegue se locomover e passa os dias em cima de uma cama. Familiares afirmam que, mesmo sem ter nenhum vínculo sanguíneo, o homem, juntamente com a neta da idosa, se dedica bastante à ela.