Para igreja, Goiás vive fluxo migratório

Antes de se mudar para Goiânia em busca de melhores oportunidades e se juntar com o restante do grupo, Fernando Ca morou em Curitiba (PR), da qual guarda algumas más recordações dentre tantas boas vividas na capital paranaense, diz. “Eu estava no caixa de um supermercado e uma senhora mandou tirar minhas coisas dali e sair pela minha cor e origem”, recorda o racismo s...