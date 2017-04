Para empresa, lei é proibição disfarçada

Em entrevista ao site Poder 360, o diretor-geral do Uber no Brasil, Guilherme Telles, criticou o projeto de lei que está na Câmara dos Deputados, pontuando que se trata, na verdade, de uma proibição. “A regulamentação é algo positivo. Mas, nesse caso, o que está acontecendo não é uma regulamentação. É uma proibição disfarçada.” disse Telles. Já as categorias que representam os t...