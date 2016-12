Papai Noel doa sangue e crianças são presenteadas no Hugol

O Papai Noel Danillo Mendes visitou, na manhã desta sexta-feira (23), crianças internadas nas enfermarias e leitos da Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Ele estava acompanhado da Mamãe Noel Tattyane Brandão, ambos voluntários nessa atividade.

O casal auxiliou na entrega de brinquedos, arrecadados pelo Projeto Dorcas da Igreja Cristã Evangélica Riviera, através da campanha “Faça uma Criança Feliz”. Segundo a coordenadora do projeto, Ruth Damazio, esse é o nono hospital que visitam neste ano, levando presentes para abrilhantar o Natal das crianças internadas.

O Papai Noel também fez uma boa ação: doou sangue na Unidade de Coleta e Transfusão do Hugol. O empresário já era doador de sangue e resolveu aliar a imagem do bom velhinho com um ato de solidariedade para incentivar que as pessoas se lembrem que o Natal vai muito além da troca de presentes materiais. “Que a minha doação de sangue se torne um presente que possibilitará o tratamento de alguém que necessita”, destaca Danillo.

Durante todo esse mês, a cada doador de sangue e plaquetas, a Árvore de Natal Solidária do Banco de Sangue do Hugol receberá um novo enfeite. A ação idealizada pela equipe multiprofissional tem o intuito de incentivar a doação voluntária de sangue, ao criar uma corrente solidária, e valorizar os doadores, ao colocar seus nomes em destaque nos enfeites da árvore: estrela para quem doa plaquetas e gota vermelha para quem doa sangue.