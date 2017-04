Palestra discute prevenção e combate à depressão

Profissionais da saúde se reúnem com o público amanhã, no anfiteatro do Grupo Jaime Câmara (GJC), para discutir os malefícios, preconceitos e esclarecer dúvidas sobre a depressão. A doença que afeta diretamente 322 milhões de pessoas no mundo, sendo 11,5 milhões apenas no Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), é tema da palestra “Vamos falar sobre isso”, pr...