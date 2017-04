Palco do show de Luan Santana desaba e seis pessoas ficam feridas

O palco do show do cantor Luan Santana desabou na madrugada deste domingo (23) em Catanduva, interior de São Paulo. O acidente aconteceu momentos antes de a apresentação começar e deixou seis pessoas feridas, uma delas sofreu uma fratura na perna e outra descolou a rótula do joelho.

O evento estava sendo conduzido pelo apresentador Otávio Mesquita, que contou durante entrevista que precisou saltar para não ser atingido pelo buraco que se abriu no lado esquerdo do palco.

Após socorrer as vítimas, o Corpo de Bombeiros e um engenheiro vistoriaram o local e liberaram para que dessem continuidade ao evento. O show teve início com uma hora de atraso.

Durante o show, Luan Santana explicou ao público que parte da estrutura desabou e que a causa seria "o solo pode ter ficado úmido com as fortes chuvas na região e ocorreu esse incidente". Por fim, o cantor agradeceu a Deus por ninguém ter ficado gravemente ferido.

De acordo com o site Veja, os bombeiros também vão fazer uma perícia para descobrir as causas do acidente.