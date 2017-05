Palácio Pedro Ludovico Teixeira terá usina solar

Em comemoração ao Dia do Sol, foi firmado nesta quarta-feira (3), um acordo que prevê a instalação de uma usina solar no Palácio Pedro Ludivico Teixeira (PPLT). O projeto é fruto de uma parceria entre a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (Secima), a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (Fapeg) e o Instituto Federal de Goiás (IFG).

O acordo entra agora em fase de análise e estudos e a implantação total deverá ocorrer em 2019. Os investimentos, por parte da Secima e da Fapeg, são da ordem de R$ 2 milhões para execução de todo o projeto. Além de garantir economia elétrica, a usina solar deve servir de exemplo para que outras instituições adotem o meio sustentável de produção de energia.

Coordenador do projeto por parte do IFG, o professor Aylton José Alves destacou que a usina servirá também como um grande laboratório que ajudará estudantes e professores em pesquisas de mestrado, doutorado, estágios e na elaboração de artigos técnico-científicos. “Além, claro, de fortalecer as políticas públicas de apoio à inovação na implantação de tecnologias sustentáveis”, disse.