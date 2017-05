Pais responsabilizados por afogamento acidental de bebê em Anápolis têm punição extinta

A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) ordenou o trancamento da ação penal instaurada contra dois acusados de homicídio culposo, cometido contra o próprio filho, que morreu afogado durante momento de descuido dos pais. O relator do voto, desembargador Nicomedes Borges, considerou que, no caso em questão, o sofrimento da família é grande e torna a imposição da pena dispensável.

A decisão foi dada em sede de habeas corpus, impetrado pela defesa dos acusados. Para o magistrado, o perdão judicial, dado nessa fase do processo, evita que os pais enfrentem o processo penal e sofram ainda mais. “O fardo moral eterno decorrente da responsabilidade pela morte, somado ao indelével sentimento da perda são mais do que suficientes para a prevenção e reprovação daquele crime”.

A vítima tinha um ano e dez meses quando morreu, no dia 14 de junho de 2015. Pais e filho estavam numa festa na casa de amigos, no Residencial Jardim Petrópolis, em Anápolis. A mãe havia colocado o bebê na cadeirinha infantil, no banco traseiro do carro, e deixou as portas do veículo abertas, enquanto voltou à cozinha para preparar a mamadeira. Quando retornou, se deparou com o filho boiando na piscina, que ficava próxima à garagem.

Consta dos autos que os pais se desesperaram e pularam na piscina para resgatar a criança, que já estava cianótica e desfalecida. Demais convidados e vizinhos se mobilizaram para prestar socorro. Por telefone, o Corpo de Bombeiros passou instruções para massagem cardíaca e respiração boca a boca. Eles levaram o bebê ao Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) local, onde os médicos tentaram reanimar a vítima por mais de uma hora até que foi confirmada a morte por asfixia por meio físico-químico - afogamento.

Foi instaurado inquérito policial e apresentada denúncia na 2ª Vara Criminal de Anápolis, da suposta prática de homicídio culposo. Os pais impetraram habeas corpus, pedindo a suspensão do processo. O relator, contudo, ponderou que caberia reconhecer a incidência da causa extintiva de punibilidade e, por consequência, trancar a ação penal.

Perdão judicial

O Código Penal, em seu artigo 121, parágrafo 5º, dispõe que o juiz pode deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária. Sobre a normativa, o desembargador Nicomedes Borges apresentou literatura jurídica e discorreu para elucidar as hipóteses na qual cabem o perdão judicial.

De acordo com as doutrinas e jurisprudências apresentadas pelo magistrado, o perdão judicial, contudo, não é uma simples faculdade do juiz, é necessário ter “fundamentação para aplicar ou não o privilégio”. Apesar de uma linha acadêmica do Direito defender que o perdão só pode ser aplicado na fase de sentença ou em sede de recurso, Nicomedes defendeu que cabe a discussão em habeas corpus.

Para proferir o voto, Nicomedes Borges considerou, também, as declarações das testemunhas do acidente. Pai e mãe foram descritos como zelosos e suas reações físicas e emocionais, como gritos, choro, aflição e desespero, durante o evento delituoso, “não deixam dúvidas de que amavam incondicionalmente o único filho”.