Pais de alunos do Ceproaza realizam manifesto em favor de diretora

Pais e responsáveis de alunos da unidade 3 do Centro Promocional de Todos os Santos (Ceproaza), localizado no Bairro Capuava, se manifestaram na manhã de ontem, 28, em frente ao colégio. Por meio de um abaixo-assinado, reivindicaram a permanência da diretora da unidade conveniada, que, por decisão da presidência do órgão, foi orientada a se afastar de suas atividades...