Pai participa de buscas e encontra cabeça do próprio filho em Luziânia

Um pai encontrou a cabeça do próprio filho neste domingo (22) em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Oseias Barbosa de Brito, de 29 anos, foi encontrado decapitado em uma rua da cidade e o pai do jovem ajudava nas buscas. O crânio foi achado a cerca de 500 metros de distância do corpo.

De acordo com informações do delegado responsável pelo caso, Maurício Passerini, a vítima foi morta em sábado (22), mas ainda não há suspeitos. Passerini diz que existe a suspeita de que a vítima estava bebendo com outras pessoas antes de ser morto.

Somente nos 23 dias desse ano, já foram registrados 17 homicídios em Luziânia. O número é dez a mais do total de mortes computadas no mesmo período do ano passado.

“O ano começou bastante complicado aqui em Luziânia.”, disse o delegado Maurício Passerini em entrevista ao G1.