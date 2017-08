Pai mata mulher e filha minutos após jovem postar homenagem para ele de Dia dos Pais

Um agente penitenciário matou a tiros a mulher e a filha em Guaraci, São Paulo, na tarde deste domingo (13). Horas antes do crime, a jovem de 18 anos postou uma foto com o pai em uma rede social parabenizando pelo Dia dos Pais. "Feliz Dia dos Pais, meu negão", escreveu Anna Victoria Corrêa.

Após atirar na mulher e na filha, Ronaldo da Silva Corrêa, 49 anos, atirou contra a própria cabeça. Ele chegou a ser levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Um filho do casal teria presenciado o crime e correu para pedir socorro. A criança de cinco anos está com parentes e a Justiça irá definir com quem ficará a sua guarda.

Os corpos de Rosicleia da Silva, de 46 anos, e de Anna Victoria serão velados no Velório Municipal de Guaraci nesta segunda-feira (14) e não foi divulgado o horário dos sepultamentos. O corpo de Ronaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Barretos.