Pai e filho são assassinados enquanto trabalhavam em bar, em Luziânia

Pai e filho trabalhavam em um bar nesta sexta-feira (30) quando foram baleados no Jardim Ingá, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

De acordo com testemunhas, três homens desceram de um carro na porta do estabelecimento e atiraram várias vezes contra Osmar Rozeno da Silva, de 62 anos e seu filho, Otávio Ferreira Rozeno, de 25.

De acordo com a Polícia Civil, o idoso não tinha antecedentes criminais, porém, seu filho tinha históricos de lesão corporal, roubo e porte ilegal de arma.

Ainda não há suspeitos, a polícia investiga a motivação do crime.