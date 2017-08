Pai e filha de 7 anos são sequestrados na porta de casa, em Goiânia

Assim que tiravam o carro da garagem, no setor Capuava, em Goiânia, um homem e a filha dele, de 7 anos, foram rendidos por assaltantes na tarde desta quinta-feira (3). De acordo com a Polícia Militar (PM), as vítimas foram obrigadas por dois criminosos a continuarem no veículo, enquanto um dos suspeitos assumiu a direção.

Ainda segundo a PM, um parente dos rendidos acompanhou o caso a distância e seguiu o carro preto pela GO-070, até que os suspeitos evadiram para o setor Vila Mutirão, na Região Noroeste da capital.

Neste momento, o familiar pediu ajuda aos policiais rodoviários estaduais na barreira da GO-070, que conseguiram identificar o veículo e interceptar os suspeitos. Segundo a PM, a dupla não resistiu à prisão.

Os dois homens foram conduzidos à Central de Flagrantes. Eles não quiseram informar o que fariam com as vítimas. Disseram somente que tinham a intenção de levar os rendidos para a cidade de Goianira. Pai e filha não tiveram ferimentos.