Pai diz que matou filha de um ano com tiro na cabeça após briga com a mulher em Goianésia

Marcelo Rodrigues Machado, de 26 anos, continua preso após confessar para a polícia que matou a própria filha, Emilly Beatriz Rodrigues, de apenas um ano, com um tiro na cabeça, na última sexta-feira (7), em um canavial, no Residencial Ipê, em Goianésia.

Segundo o delegado Marco Antônio Maia, da 15ª Delegacia Regional de Polícia de Goianésia, a Polícia Civil foi acionada para apurar um suposto sequestro da vítima. De acordo com o delegado, Marcelo informou que quatro homens em um VW Gol preto tinham sequestrado ele e a filha e teriam atirado na criança.

Câmeras de segurança não registraram nenhum veículo preto no local e as únicas pegadas no canavial eram de Marcelo. Os policiais então disseram que ele teria que fazer exames para provar que não era suspeito do crime, já que foi encontrado com a menina nos braços. Depois ele apresentou outras versões falsas e entrou em contradição várias vezes.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem disse que teve um surto psicótico na sexta-feira (7), após uma briga com a mulher e levou a filha para o canavial pensando em matar ela e cometer suicídio, mas atirou nela e não teve coragem de se matar e por isso teria inventado a mentira.

Como Emilly não morreu na hora, ele foi atrás de ajuda e a menina foi levada para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), mas não resistiu e morreu após uma cirurgia.

Marcelo foi detido no sábado (8) e a polícia ainda não encontrou o revólver usado no crime.