Pai de Robertinho respira sem ajuda de aparelhos e presta depoimento nesta quinta-feira

O mecânico Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, se recupera após ser baleado por policiais militares no Residencial Vale do Araguaia na noite de segunda-feira (17). O filho do mecânico de 16 anos também foi atingido e morto durante a ação.

De acordo com informações da Tv Anhanguera, Roberto Lourenço continua internado em estado regular, caminha sozinho e já consegue fazer algumas atividades de rotina, como escovar os dentes.

O delegado responsável pelo caso vai até o hospital na tarde desta quinta-feira (20), para colher o depoimento do mecânico.

Acusados

Continuam presos os três policiais suspeitos de matar o estudante Robertinho e balear o pai dele na noite da última segunda-feira (17). Os soldados da PM Cláudio Henrique da Silva, de 31 anos, Paulo Antônio de Souza Júnior, de 34, e Rogério Rangel Araújo Silva, de 28, foram presos em flagrante pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e invasão de domicílio, não comunicaram o que estavam investigando ao comando.

Na tarde da quarta-feira (19) a prisão dos acusados foi convertida de flagrante para preventiva. Segundo o juiz, a ação foi uma “tragédia anunciada”.

O advogado de defesa dos policiais detidos disse que vai recorrer da decisão.