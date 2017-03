Pai de jovem atropelada ao cair de moto em buraco desabafa: "Não tirem a vida de mais pessoas"

Um buraco em uma noite de chuva forte tirou a vida da jovem Dalila Teodoro da Mata Santa, de 21 anos, que cursava o primeiro período de pedagogia na Faculdade Delta, em Goiânia. Dalila era filha única, casada e deixa uma família inteira de luto.

O pai Valdeci Teodoro da Mata disse ao POPULAR que ainda não consegue acreditar no que aconteceu. Ele contou que a filha era uma menina trabalhadora, que respeitava os pais e que queria crescer na vida. Ele aproveitou para fazer um apelo, para que as autoridades tomem providencias e outros acidentes não tirem a vida de mais pessoas.

O marido da vítima, Walasse Junior, desmaiou ao receber a notícia e precisou ser sedado. Por volta das 18h da quarta-feira (29), Dalila saiu do trabalho em uma livraria no Centro e devido a chuva que caía na cidade, decidiu não ir a aula e seguir para casa. Antes de pegar a motocicleta, a estudante telefonou para a mãe avisando que estava a caminho. Dalila da Mata morava com o marido no Jardim Marques de Abreu, mesmo setor onde vive sua família.

Segundo a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), chovia bastante no momento do acidente e Dalila não teria visto um buraco na pista que estava coberto de água. Ao passar pelo buraco, a vítima perdeu o controle do veículo e caiu sobre a via. Um caminhão que vinha logo atrás a atropelou e seguiu viagem. Um motociclista que viu o acidente perseguiu o caminhão e avisou o condutor sobre o ocorrido.

O motorista, Robson Martins de Lima, retornou ao local do acidente e afirmou aos policiais que não parou para prestar os primeiros socorros, pois não tinha visto a motociclista caída na via. Ele foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo.

A prima de Dalila, Aline Rafaela contou ao POPULAR que familiares foram avisados do acidente por um senhor desconhecido que recolheu os documentos da vítima e foi até a casa dos pais da jovem. Somente ao chegar ao local, os parentes ficaram sabendo da morte da garota. O tio da jovem que reconheceu o corpo.

O corpo da estudante chegou ao velório às 7h desta quinta-feira (30) e foi enterrado às 13h no Cemitério Jardim da Saudade. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Buraco

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra) enviou comunicado à imprensa na tarde desta quinta-feira (30), esclarecendo que o buraco que causou a morte da jovem está localizado em uma calçada do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e o órgão, que é proprietário do imóvel, será acionado pela Secretaria Municipal de Planejamento (Seplanh).

O POPULAR entrou em contato com parentes de Dalila da Mata e eles contaram que vem recebendo inúmeros relatos de vizinhos que também foram vítimas do buraco localizado na calçada do Detran.