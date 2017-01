Pai de criança atingida por policial diz que filho foi confundido com bandido

Erlon Dias, pai do menino de 6 anos que foi baleado na última sexta-feira (6) em Águas Lindas de Goiás, disse que o policial Silvio Moreira Rosa atirou no carro da família porque os teria confundido com bandidos. Quando detido, Silvio algeou aos policias que atirou por acreditar que seria vítima de um assalto, mas Erlon nega que tenha havido qualquer atrito entre eles.

Ainda segundo o pai da criança, o policial teria ficado irritado por ter sido ultrapassado e começou a atirar contra o carro que, segundo o G1 Goiás, tem uma foto da criança na parte de trás. O menino foi atingido e o pai, ao perceber a situação, o levou para uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A vítima já passou por cirurgia no tórax e não informações sobre o seu estado de saúde - sabe-se, apenas, que está internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Brasília.

Silvio Moreira Rosa está preso em Goiânia, na Polícia Civil, e, segundo o G1 Goiás, já tinha sido demitido da Polícia Civil do Distrito Federal por fraude em aposentadoria, voltando a trabalhar depois de decisão judicial. Dentro do carro dele foram encontrados o distintivo e um isopor com cerveja.