Pai de criança assassinada pelo padrasto chega a Goiânia para liberar o corpo

O eletricista Claudemilton Ferreira de Sousa, de 32 anos, pai do menino Antônyo Jorge Ferreira da Silva chegou a Goiânia na manhã desta quinta-feira (25), para liberar o corpo do filho do Instituto Médico Legal (IML). Ele estava acompanhado de uma irmã e um amigo. O padrasto e a mãe do garoto estão presos desde o último domingo (25), suspeitos do crime.

Claudemilton, contou ao repórter Rafael Mesquita da CBN Goiânia, que ainda não viu o corpo do filho e que está providenciando a documentação para liberá-lo, isso pode ocorrer ainda hoje. O eletricista afirmou que ainda não acredita no que aconteceu e que nutre um sentimento de ódio pelos suspeitos e deseja que eles paguem pelo que fizeram.

O pai de Antônyo disse ainda que gostaria de encontrar a ex-mulher para entender porque ela fez isso. Desempregado, Claudemilton afirmou que ainda precisa de doações para arcar com as despesas do traslado e sepultamento da criança.

Segundo a Polícia Civil, o menino de 9 anos foi morto asfixiado pelo padrasto a pedido da própria mãe. O corpo da vítima foi colocado dentro de uma caixa de papelão e, depois, abandonado em um terreno no Residencial Nunes de Moraes, na capital.

O pai dele reside em Boa Vista, Roraima, e conseguiu ajuda com doações para a viagem e o traslado do corpo do filho. As investigações apontam que o assassinato aconteceu na sexta-feira (19).

A mãe do menino nega participação no crime. Ela e o atual companheiro já passaram por audiência de custódia e continuam presos. A avó materna de Antônyo já esteve no IML e tentou fazer a liberação do corpo, o que só é possível que seja feito por parentes de primeiro grau.