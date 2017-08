Pai de adolescente que matou estudante em Goiânia presta depoimento na Depai

O pai do menino de 13 anos, que matou a adolescente de 14, Tamires Paula de Almeida, a facadas na última quarta-feira (23), em Goiânia, chegou na Delegacia de Polícia de Apuração de Atos Infracionais (Depai), para prestar depoimento nesta sexta-feira (25).

De acordo com o delegado Luiz Gonzaga Júnior diversas imagens de câmeras de segurança do prédio, onde o suspeito e a vítima moravam, foram pegas pela polícia para serem analisadas. O delegado disse ainda que serão intimados alguns coordenadores da escola para prestarem depoimento.

O ato infracional aconteceu na tarde da última quarta-feira (23), nas escadarias do 5º andar do prédio em que os dois adolescentes moravam no setor Jardim América. Tamires Paula de Almeida, de 14 anos, foi morta com várias facadas no pescoço, nos braços e no tórax. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) chegou a ser acionado, mas a adolescente já estava morta quando chegou o socorro.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente suspeito de esfaquear a menina entregou a faca usada no crime para o coordenador do Colégio Estadual Jardim América, onde os dois estudavam.