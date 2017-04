Pai de adolescente morto em ação policial recebe alta no Hugo

O mecânico Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, recebeu alta do Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) no início da tarde desta quarta-feira (26). Ele é pai do estudante Roberto Campos da Silva, o Robertinho, de 16 anos, que morreu em uma ação policial no último dia 17.

O caso continua sendo investigado. Na noite de terça-feira (24) peritos estiveram na casa da vítima e segundo a equipe, foi feito um estudo da trajetória dos projéteis disparados no local. Esta é uma das últimas etapas da perícia que deve ser concluída na próxima quinta-feira (27).

O adolescente foi morto e o pai dele baleado na ação policial que envolveu os soldados da Polícia Militar (PM) Cláudio Henrique da Silva, Paulo Antônio de Souza Júnior e Rogério Rangel Araújo Silva.

A família das vítimas afirma que os policiais forjaram uma troca de tiros. O delegado responsável pelo caso, Marco Aurélio Euzebio Ferreira, não confirmou se o homem já prestou depoimento. O investigador diz que não vai se pronunciar sobre o caso. Os três policiais suspeitos do crime foram detidos em flagrante, passaram por audiência de custódia e continuam presos preventivamente no Presídio Militar e devem ser indiciados pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio, invasão de domicílio e abuso de autoridade.

Relembre o caso

Roberto e Robertinho foram baleados na noite de segunda-feira (17), quando os militares desligaram o padrão de energia da casa, não se identificaram como policiais e quando o dono da casa foi abrir o portão ao lado do filho para ver o que acontecia, foi recebido a tiros. Os militares invadiram a casa e atiraram nos dois novamente, matando Robertinho.

Além das vítimas, a esposa de Roberto e dois filhos dela, de 14 anos e de 8 anos, estavam na casa no momento da ação. Os militares alegaram que houve troca de tiros. Já a família relata que a arma utilizada por Roberto foi adquirida após ele sofrer um assalto.