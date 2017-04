Pai baleado junto com jovem morto por PMs em Goiânia respira com ajuda de aparelhos

É regular o estado de saúde do pai do adolescente Roberto Campos da Silva, de 16 anos, morto dentro de casa no Residencial Vale do Araguaia, na capital, na noite desta segunda-feira (18).

Segundo o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), para onde foi levado depois de ser atingido por três tiros, Roberto Lourenço da Silva, de 42 anos, respira com ajuda de aparelhos. Ele passou por cirurgia e está em uma sala de recuperação. Pai e filho foram baleados dentro de casa por três policiais militares, não fardados, que invadiram a residência da família.

Segundo a Polícia Civil, o padrão de energia da casa das vítimas foi desligado. Ao ver os policiais entrando, o pai do adolescente atirou usando uma arma adquirida após ser assaltado. Os três revidaram atirando contra o homem e o filho dele que morreu na hora.

Os militares já prestaram depoimentos e foram encaminhados para o presídio militar, informou o Assessor de Comunicação da Polícia Militar do Estado de Goiás, Tenente Coronel Ricardo Mendes, em entrevista à CBN Goiânia.