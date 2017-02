Pai é suspeito de matar a filha na frente dos netos

Um pai é suspeito de matar a tiros a filha Maira Cintra Soares, 40, na região do Morumbi, zona oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira (10). Ele está foragido, de acordo com a Polícia Civil.

O crime ocorreu por volta das 20h30 na casa onde Maira vivia na rua Olímpio Rodrigues da Silva, no Jardim Vazani. Ela morava no imóvel com os três filhos, com idades entre quatro e nove anos.

Após o crime, o suspeito fugiu. Vizinhos de Maira acionaram o Samu (Serviço Médico de Urgência), mas os socorristas não conseguiram reanimar a mulher, que morreu no local. O corpo dela foi levado ao IML (Instituto Médico Legal) Sul.

Segundo a Polícia Civil, a morte pode estar relacionada a uma disputa entre pai e filha pela casa onde ela morava com os filhos. O caso foi registrado no 89º DP, em Portal do Morumbi.

Vídeo

Em agosto do ano passado, Maira postou um vídeo nas redes sociais dizendo que o pai queria tirá-la do imóvel, que foi deixado de herança para ela e o irmão.

Maira contou que os dois sofreram maus tratos do pai desde que eram crianças e foram internados em colégios internos. Segundo ela, o irmão desenvolveu esquizofrenia e passou a viver de uma pensão deixada pela mãe.

No vídeo, a mulher contou ainda que a intenção de seu pai era vender a casa e pegar a parte dela e do irmão. Ela dizia na gravação estar preocupada com uma eventual decisão da Justiça que permitisse a venda do imóvel.