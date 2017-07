Pai é preso por agredir filho com socos e chutes após ele fazer xixi na cama

Um homem de 37 anos foi preso na última terça-feira (25) em Sorocaba, a 90 quilômetros de São Paulo, após agredir com socos e chutes seu filho de apenas cinco anos por ele ter feito xixi na cama.

De acordo com o Conselho Tutelar do município, os dois moravam no alojamento de funcionários da empresa onde o pai trabalha. A mãe da criança morreu há dois anos.

Os socos e chutes desferidos pelo pai deixaram o garoto com um hematoma no olho direito. A criança foi encaminhada para um abrigo e ficará no local até ser levada para a casa de sua avó, que vive no Rio Grande do Sul e é detentora da guarda do menino.

O pai agressor foi encaminhado ao plantão norte de Sorocaba. Um boletim de ocorrência por maus-tratos foi lavrado contra o homem, que foi ouvido pelo Conselho Tutelar e responderá em liberdade pelo crime.