Pai é preso após sequestrar a filha de 1 ano e ameaçar matá-la com uma faca em Goiânia

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) depois de sequestrar a filha, de um ano e três meses, e ameaçar matá-la com uma faca. O caso aconteceu na Rua C-116, no Jardim América, em Goiânia.

Segundo a Polícia Militar (PM), o homem discutia com a esposa na porta do imóvel onde moravam quando ela anunciou que queria terminar o relacionamento.

O homem pegou a filha, se trancou no imóvel e avisou que iria matar a criança. A Polícia Militar (PM) foi acionada, cercou o local e por cerca de uma hora negociou a liberdade da vítima e a rendição do pai.

Segundo a Polícia Militar (PM), durante toda a negociação, o homem colocava a faca no pescoço e no peito da criança avisando que iria cometer o crime.

Os militares conseguiram imobilizá-lo e efetuar a prisão. Ele foi encaminhado para a Delegacia da Mulher, onde vai ser autuado.

A criança não foi ferida. Ainda de acordo com a PM, no mês de dezembro, no estado do Tocantins, o suspeito já tinha sido preso por tentar matar a filha em uma situação idêntica.