Pagodeiro suspeito da morte de um turista argentino no Rio é preso em Paris

A Polícia Francesa, atuando em cooperação com a Polícia Federal/Interpol, prendeu nesta terça-feira, 15, em Paris, um brasileiro que estava foragido desde março de 2017, após ter-se envolvido em uma briga que resultou na morte de um argentino no Rio de Janeiro.



Valterson Ferreira Cantuária, mais conhecido como Tody Cantuária, é músico e até novembro do ano passado integrou o grupo de pagode Karametade.



Após a inclusão de Valterson na lista de procurados internacionais em 24 de junho de 2017, agentes da Polícia Federal reconstituíram os movimentos do foragido desde a cena do crime até o seu destino final em Paris.



As informações coletadas foram repassadas a Polícia Francesa que efetuou a prisão.



Valterson será extraditado para o Brasil para responder perante a Justiça do Rio pelo crime de homicídio.