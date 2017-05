Pagamento está atrasado

A pesquisa do Programa de Gestão de Emissão de Gases de Goiânia, feito pela Embrasca Soluções Sustentáveis, foi finalizada, mas ainda não está quitada pela administração municipal, de acordo com o Portal de Transparência da Prefeitura. O pregão presencial foi feito em maio de 2016 e o menor lance dentre as empresas habilitadas foi de R$ 1,52 milhão. Pelo edital, o v...