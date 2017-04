Pagamento a conciliadores será por depósito bancário

Os pagamentos de honorários de conciliadores e mediadores feitos por autores de processos nos centros de conciliação das áreas cíveis e da família deverão ser efetuados na conta dos prestadores de serviço, conforme definição do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (Nupemec) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO).

Em Goiás, passou a ser cobrado da parte autora a remuneração de conciliadores e mediadores em audiências nos Centros Judiciários de Resolução de Conflito e Cidadania (Cejuscs) no início de fevereiro. Valores variam de R$ 30 a R$ 600, conforme valor dos processos acima de 40 salários mínimos. Desde então, não havia definição certa sobre a forma de pagamento, que chegou a ser efetuado ao fim da audiência, em dinheiro.

A coordenadora do Nupemec, Doraci Lamar, disse ontem que foi deliberado no final de semana que todos os pagamentos serão feitos via depósito na conta do conciliador ou mediador, com registro no processo. Na última quinta-feira, o coordenador do primeiro Cejuscs da comarca de Goiânia, Sandro Cássio de Melo, explicou que dependia do conciliador a forma de pagamento. “Não foi criada estrutura física para esse pagamento ser através de guia (processual).”

Doraci afirmou que o pagamento chegou a ficar suspenso por alguns dias enquanto definia como seria efetuado. Como o honorário fica com o conciliador ou mediador, a coordenadora disse que percebeu que a melhor alternativa seria pagamento em conta. A deliberação, segundo ela, será publicada “o mais rápido possível”, e assim que o for, a cobrança voltará.

Pagamento

O pagamento feito pelas partes a conciliadores e mediadores por audiência realizada começou em Goiás fevereiro deste ano. O TJGO se ampara no novo Código de Processo Civil (CPC), de março do ano passado, na resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e na Lei 13.140, de junho de 2015.

Com o novo CPC, as audiências passaram a ser obrigatórias, e só não são realizadas se ambas as partes se manifestarem negativamente. Doraci disse que com o aumento das audiências, conciliadores voluntários não seriam suficientes.

A resolução 125 e o CPC, segundo ela, deixaram em aberto a regulamentação do pagamento. Segundo Doraci, a resolução permite, em casos de não haver conciliadores o suficiente do tribunal, fazer cadastro, com honorários pagos pelas partes. Sobre o motivo da cobrança ter sido iniciada somente em fevereiro, a coordenadora diz que o cadastro estava sendo realizado.