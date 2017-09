Padre teve conjunção carnal com ao menos uma vítima, diz MP

A investigação do padre Iran Rodrigo Souza de Oliveira, de 45 anos, conduzida pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) constatou que houve conjunção carnal entre ele e uma das vítimas. Para a promotoria, isso demonstra que, ao contrário do que era alegado pelo religioso, os toques tinham intenção sexual. Esse ponto foi ressaltado nas denúncias oferecidas cont...