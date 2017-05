Padre Luiz tem pedido de recondução a antigo cargo negado

O padre Luiz Augusto Ferreira da Silva teve o pedido de retorno ao cargo que ele exercia na Assembleia Legislativa de Goiás negado pela corte especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Ele foi afastado da função de analista legislativo, em 2015, após suspeita de que era “funcionário fantasma” e não comparecia ao local de trabalho. O relator do caso, o dese...