Padre é afastado após ser flagrado beijando coroinha

Um padre de Arceburgo, no Sul de Minas Gerais, foi afastado de suas funções sob a acusação de estupro contra uma menina de 14 anos. A vítima, que é coroinha da igreja, aparece em um vídeo sem a blusa sendo beijada e abraçada pelo religioso em uma cama.



Ela e a mãe foram ouvidas pela polícia nesta quinta-feira (27), após o vídeo repercutir na internet. Também prestaram depoimentos outros coroinhas da igreja. A gravação teria sido feita em março pela própria vítima, que depois enviou a outro coroinha que divulgou as cenas.



O padre não quis comentar o ocorrido, mas à polícia alegou que apenas passou um óleo na barriga da menina, que teria reclamado de cólica. Nesta semana ele foi transferido para um retiro no interior de São Paulo.



Afastamento



A Diocese de Guaxupé (MG), a qual ele está subordinado, informou que determinou a suspensão "de imediato do referido sacerdote, com o intuito de averiguar os possíveis fatos e acontecimentos". Em nota, esclareceu ainda que "o objetivo desta medida cautelosa é contribuir para o bem estar da comunidade local e diocesana".

Leia na íntegra:

Ciente da denúncia apresentada em Arceburgo (MG) contra o clérigo, Monsenhor Enoque Donizetti de Oliveira, a Diocese de Guaxupé, fundamentada e orientada pelo Código de Direito Canônico e pelo recente Magistério Pontifício, procedeu o afastamento imediato do referido sacerdote, com o intuito de averiguar os possíveis fatos e acontecimentos. O objetivo desta medida cautelosa é contribuir para o bem estar da comunidade local e diocesana. Iluminada pela força da fé cristã, a Diocese de Guaxupé se compromete com os valores legítimos da Verdade e da Justiça.

Guaxupé, 27 de julho de 2017.

Dom José Lanza Neto

Bispo de Guaxupé