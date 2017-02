Padrasto que estuprou enteada de 9 anos é condenado a 16 anos de prisão

Luzeni Rodrigues Pereira foi condenado nesta quinta-feira (23) a 16 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, por ter estuprado sua enteada, quando ela estava com 9 anos de idade. A decisão, unânime, foi dos integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que seguiram o voto do relator, o desembargador Itaney Francisco Campos.

De acordo com a denúncia, Luzeni se casou com a mãe da vítima, após a morte de seu marido. Quando a criança completou 9 anos de idade, ele passou a violentá-la sexualmente, pelo período de um ano. O Ministério Público disse que, além dos casos de estupro, ele a agredia fisicamente com cinto de couro, tendo a ameaçado, também, com uma faca e com arma de fogo.

Consta nos relatórios que, em 2011, a mãe da menina ficou paralítica, após sofrer um atropelamento, cujo suspeito é o próprio Luzeni. No mesmo ano, ele assassinou a mulher, a golpes de faca, deixando a guarda da criança com a avó paterna.

Decisão

A defesa pediu a absolvição do acusado por insuficiência de provas e, alternativamente, pela redução da pena-base para o patamar mínimo legal, pelo afastamento da continuidade delitiva e pelo direito de recorrer em liberdade.

Contudo, o desembargador observou que a materialidade do crime ficou comprovada, por meio de relatório do Conselho Tutelar de Jaupaci, pelo boletim de ocorrência, conjunto de provas orais judiciais, laudo de exame corporal de delito e especialmente pelo depoimento da ofendida.

Durante o interrogatório judicial, Luzeni negou o estupro e as agressões, alegando que se os fatos tivessem mesmo ocorrido a professora da escola ou o Conselho Tutelar teriam percebido. Disse ainda, que a acusação se deve ao desejo de vingança da criança, por ele ter matado sua mãe. “Todavia, a ofendida manteve, em sede judicial, completa linearidade na descrição dos abusos sexuais perpetrados por seu padrasto, à época, mesmo tendo se passado mais de um ano do relato prestado na fase inquisitiva”, afirmou o desembargador.