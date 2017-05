Padrasto de estudante desaparecida em Valparaíso há três meses é preso

Após três meses do desaparecimento da estudante Thayná Ferreira Alves, de 21 anos, o padrasto dela, o empresário Waldezar Correiro de Matos, de 65 anos, foi preso na quinta-feira (25). Ele é suspeito de ter assassinado e escondido o corpo da jovem em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

Em entrevista, o delegado responsável pelo caso, Rafael Abraão, afirmou que as inconsistências no depoimento do suspeito, o cruzamento dos dados telefônicos e de localização do celular dele e a confirmação de haver sinais de sangue em um facão pertencente ao homem levaram a polícia a pedir a prisão temporária do acusado.

Em seu depoimento à polícia, após o desaparecimento da estudante, o padrasto afirmou ter deixado Thayná em um ponto de ônibus, mas a jovem não costumava usar transporte coletivo. Ela possuía um carro próprio e, de acordo com familiares, o usava até “para ir à padaria”.

Além disso, o homem voltou ao apartamento da família três vezes após supostamente deixar a enteada na parada de ônibus. Imagens de câmeras de segurança do prédio, obtidas pela polícia, mostraram o padrasto saindo do imóvel com várias sacolas nas três ocasiões.

Aos investigadores, ele justificou que a estudante pediu que ele levasse até a parada alguns objetos pessoais, mas o homem não soube informar para onde a jovem seguia e por que precisaria de roupas e outros itens. “Ele também não soube explicar as informações de localização, obtidas a partir dos dados de seu celular. Ficou confuso quando perguntamos o que foi fazer, no mesmo dia, na Cidade Ocidental (GO), local propenso à desova de corpos. Vamos concentrar nossas buscas nessa área, a partir da próxima semana”, afirmou o delegado Rafael Abraão. “Pedimos a prisão para avançarmos na investigação”, acrescentou.

Sangue

Exames preliminares apontaram presença de sangue, possivelmente humano, em um facão pertencente ao padrasto e apreendido pela polícia. As roupas que o homem usava no dia do desaparecimento de Thayná e o carro do suspeito também passaram por exames. “Agora falta o resultado do exame de DNA para afirmarmos, com toda certeza, se o sangue é humano e se é dela. Ele também não soube explicar a origem do sangue no facão”, detalhou o chefe da investigação.

Thayná, então, acionou a polícia, denunciando o padrasto por ter uma arma escondida no carro. Ao atender à ocorrência, a PM descobriu o revólver e prendeu o homem por posse ilegal de arma de fogo. “Ele nunca tinha sido preso, então se sentiu humilhado. Essa seria a motivação para o crime. Depois desse episódio, segundo relatos de outros parentes, Thayná e o padrasto tiveram várias brigas”, resumiu o delegado Rafael Abraão. A 1ª Delegacia de Polícia de Valparaíso segue em busca do paradeiro da jovem Thayná.