Padrasto apresenta arranhões e IML procura DNA em criança morta asfixiada, em Goiânia

O Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia informou nesta segunda-feira (22) que o corpo de Antônio Jorge Ferreira da Silva, de 9 anos, morto asfixiado no Setor Nunes de Morais, em Goiânia, só será liberado após a realização de um exame de DNA.

O padrasto, Renato Carvalho Lima , de 20 anos, apontado pela polícia como autor do crime, apresentou sinais de arranhões pelo corpo e, por isso, o material genético foi retirado debaixo da unha da criança para confirmar se os ferimentos foram causados pelo pequeno, o que pode indicar mais uma prova contra o homem.

A morte do menino ocorreu na última sexta-feira (19) na casa da mãe do padrasto que fica em cima de uma oficina. Geane da Silva de Oliveira, de 27 anos, mãe da criança, e o padrasto foram presos no domingo (21). Eles são suspeitos de matar Antônio Jorge Ferreira da Silva.

Segundo o delegado Valdemir Pereira, o homem, de 20 anos, confessou que enforcou a vítima com um lençol a pedido da mãe do menino. Após o homicídio, o padrasto colocou o corpo em uma caixa de papelão, pediu ajuda para um dos funcionários da oficina para colocar o material nas costas, e, em seguida, deixou o cadáver em um matagal perto da residência.

A versão apresentada pela mãe do menino foi de que a criança tinha sido sequestrada por quatro homens quando ele estava com o padrasto e que os supostos sequestradores estariam pedindo dinheiro por causa de uma dívida de R$ 1,6 mil, do companheiro dela. Ela disse que conseguiu juntar metade do valor, mas como os bandidos não entraram em contato, ela resolveu ir até à polícia.

Segundo o delegado, o casal falou coisas diferentes nos depoimentos e o homem confessou a autoria do crime a pedido da mulher. Os dois foram presos. A Polícia Civil informou que concederá uma coletiva de imprensa, nesta terça-feira (22), para divulgar as mais informações acerca do crime.

Rotina

Os vizinhos da família relataram que a criança de 9 anos tinha o costume de ficar sozinha em casa ou sob a supervisão do padrasto enquanto a mãe trabalhava durante o dia. O menino não frequentava a escola e o clima entre os moradores do Setor Nunes de Morais é um misto de espanto, apreensão e medo.