Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 9 anos em Caldas Novas

Um homem, de 48 anos, foi preso suspeito de estuprar a enteada de 9 anos, em Caldas Novas, na região Sul do Estado. A prisão foi na noite dessa segunda-feira (6).

Segundo a delegacia Especializada na Proteção de Crianças e Adolescentes da cidade, a vítima afirmou que os estupros ocorriam há mais de um ano, aos finais de semana, quando a mãe não estava em casa, por motivo de trabalho.

A criança disse ainda que contou para a mãe sobre os abusos sofridos. No entanto, ela não adotou nenhuma providência para protegê-la. Laudos de conjunção carnal e psicológico, e as declarações da vítima foram utilizados como respaldo no pedido de prisão preventiva do suspeito.

Segundo a delegada Sabrina Leles, o padrasto e a mãe da criança serão indiciados pelo crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva.