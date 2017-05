Padrasto é preso suspeito de abusar da enteada de 1 ano em Caldas Novas; a criança morreu

A Polícia Civil prendeu, na noite desta quinta-feira (4), Fernando Marques Silva, de 25 anos, suspeito de abusar da enteada de 1 ano e 6 meses, em Caldas Novas, a 160 km de Goiânia.

Segundo as investigações, a mãe da criança, Denise Moreira, 23 anos, sabia dos abusos e também foi presa. A menina morreu na manhã de hoje minutos após dar entrada com traumatismo craniano no Pronto Atendimento Infantil (PAI).

O delegado responsável pelo caso, Leylton Benedicto Arruda de Barro, pediu que o corpo fosse examinado por peritos do Instituto Médico Legal (IML) para identificar se a menina teria sido agredida.

De acordo com ele, após os laudos, ficou comprovado que a causa da morte foi uma hemorragia interna causada por violência sexual. O casal está preso na delegacia da cidade e deve ser ouvido durante a noite.