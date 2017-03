Pacientes não irão para HMI

A Secretaria de Saúde (SMS) de Goiânia informou que não fará mais encaminhamentos para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Materno Infantil (HMI). A definição foi feita após reunião no Ministério Público de Goiás (MP-GO) com a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO), que atribuiu as mortes de dois bebês após contaminação por bactéria Klebsiella Pneumoniae ...